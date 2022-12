Die mobile Wellness- und Waschstation ermöglicht 400 Soldaten pro Woche eine Auszeit von der Front. Auch Moral und Gesundheit sollen so erhalten werden.

Estland schickt mobile Sauna für Frontsoldaten in die Ukraine

Ukrainische Soldaten feuern in Bachmut eine Pion Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. AP/Libkos

Estlands Militär unterstützt ukrainische Soldaten mit einer mobilen Sauna. Das auf ein Militärfahrzeug montierte Schwitzbad ist nach einem Bericht des estnischen Rundfunks vom Mittwoch zusammen mit einer Dusch- und Wascheinheit an die ukrainische Armee übergeben worden. Damit sollen in den kalten Wintermonaten die Abwehrkräfte der Soldaten an der Front gestärkt werden.

„Es ist eine Anlage aus drei Maschinen, der es den Soldaten ermöglicht, zuerst in die Sauna zu gehen, sich zu duschen und danach auszuruhen. Und gleichzeitig währenddessen ihre Kleidung zu waschen und zu trocknen. Das ist sehr wichtig, um die Moral und die Gesundheit aufrechtzuerhalten“, sagte der technische Entwickler Siim Nellis vor dem Abtransport der Anlage aus Estland.

Mobile Schwitzhütte: So sieht die Anlage aus

Die mobile und mit Tarnnetzen bedeckbare Sauna sollte zunächst an ein ukrainisches Freiwilligenbataillon geschickt werden, das schon seit März an der Front gegen russische Einheiten kämpft. Den Angaben zufolge können etwa 400 Soldaten pro Woche einen Aufguss machen und ihre Kleidung waschen. Die Anlage wurde in gemeinsamer Initiative von Hilfsorganisationen, der estnischen Freiwilligenarmee und einem Saunahersteller entwickelt.