Verden - Der Lebensmittelhersteller Tasty Bite ruft mehrere Curry-Gerichte zurück. In bestimmten Zutaten einiger Produkte seien geringe Mengen an Ethylenoxid (ETO) gefunden wurden, teilte der Hersteller am Montag mit. Betroffen seien die Produkte „Tasty Bite Channa Masala“, „Tasty Bite Madras Curry“, „Tasty Bite Bombay Curry“ und „Tasty Bite Thai Curry“. Der Verzehr ist nach Angaben des Herstellers nicht gesundheitsschädlich. Konsumentinnen und Konsumenten, die das betroffene Produkt gekauft und noch vorrätig haben, können sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung an den Verbraucherservice von Tasty Bite wenden.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung schätzt den Konsum von Ethylenoxid hingegen als schädlich ein. „Ethylenoxid ist erbgutverändernd und krebserzeugend. Einen Richtwert ohne Gesundheitsrisiko gibt es somit nicht, und Rückstände des Stoffes in Lebensmitteln sind grundsätzlich unerwünscht“, so das Bundesinstitut für Risikobewertung.