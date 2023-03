Arbeitslosenquote in Deutschland bei 5,7 Prozent: Weniger Arbeitslose in Berlin

Nürnberg -Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2,62 Millionen gestiegen. Das seien 4000 mehr als im Januar und 192.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Die Quote blieb stabil bei 5,7 Prozent.

„Insgesamt zeigte sich der Arbeitsmarkt trotz der angespannten wirtschaftlichen Situation beständig“, sagte die Vorstandsvorsitzende der Behörde, Andrea Nahles. Ohne die ukrainischen Geflüchteten hätte die Arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich nur geringfügig zugenommen. Die Bundesagentur hat für ihre aktuelle Statistik Daten herangezogen, die bis zum 13. Februar vorlagen.

Arbeitslosigkeit in Berlin sinkt leicht

In Berlin ist die Arbeitslosigkeit indes leicht gesunken. Im Februar waren 182.447 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 1072 weniger als im Vormonat und 154 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 9,0 Prozent - das sind 0,1 Punkte weniger als im Vormonat. Im Februar 2022 hatte die Quote ebenfalls bei 9,0 Prozent gelegen.

Die Regionaldirektion rief die Unternehmen in Berlin und Brandenburg auf, „ihre Ausbildungsplätze sichtbar zu machen“: „Mit einem Berufsabschluss in der Tasche gestaltet sich die Jobsuche einfach. Zudem bindet eine duale Ausbildung Jugendliche an den Beruf und das Unternehmen“, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion, laut Mitteilung. Bis zum Februar haben sich in der Jugendberufsagentur Berlin demnach 13.111 Jugendliche gemeldet, die eine Lehrstelle suchen. In den Berliner Unternehmen sind aktuell 11.347 betriebliche Ausbildungsstellen zu besetzen.

Laut der Regionaldirektion waren in Berlin im vergangenen Dezember 1,67 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 50.200 mehr als ein Jahr zuvor.

Arbeitsmarkt: Zahl der Kurzarbeiter steigt

Die Kurzarbeit ist zuletzt im Zuge der wirtschaftlichen Belastungen in Deutschland wieder gestiegen. Die aktuellsten Daten, wie viele Beschäftigte Kurzarbeitergeld in Anspruch nahmen, liegen bis Dezember 2022 vor: Nach hochgerechneten Daten der Bundesagentur erhielten in diesem Monat 183.000 Menschen Kurzarbeitergeld. Vom 1. bis 23. Februar zeigten Unternehmen für 61.000 Beschäftigte Kurzarbeit an. Erfahrungsgemäß liegt die Zahl derer, die dann tatsächlich in Kurzarbeit gehen, niedriger.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist seit vergangenem Frühsommer laut Bundesagentur in Deutschland zwar zurückgegangen. Dennoch liege der Personalbedarf nach wie vor auf einem hohen Niveau, hieß es. Im Februar waren 778.000 offene Stellen gemeldet, 44.000 weniger als vor einem Jahr.