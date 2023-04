Etwas Sonne am Ostermontag in Berlin und Brandenburg Am Ostermontag können sich viele Menschen in Berlin und Brandenburg über etwas Sonne freuen. Nach anfänglichem Nebel wird es tagsüber neben Wolken länger fre... dpa

ARCHIV - Die Sonne geht vom Drachenberg aus gesehen über dem Berliner Fernsehturm auf. Christoph Soeder/dpa

Potsdam -Am Ostermontag können sich viele Menschen in Berlin und Brandenburg über etwas Sonne freuen. Nach anfänglichem Nebel wird es tagsüber neben Wolken länger freundlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Die Temperaturen klettern auf milde 15 bis 18 Grad und es bleibt trocken. Ab dem Nachmittag und Abend zieht es sich von Westen allmählich zu.