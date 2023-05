EU: China soll Russland vom Abzug aus der Ukraine überzeugen

Der chinesische Sondergesandte für die Ukraine, Li Hui, wird nach Moskau reisen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell will, dass er dann das Kriegsende fordert.

Die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine gehen weiter. Das Bild zeigt russische Soldaten in der russischen Grenzregion Belgorod. Anton Vergun/Sputnik/dpa

Die Europäische Union hat China aufgefordert, auf einen Rückzug Russlands aus der Ukraine hinzuwirken. Die EU erwarte von China, dass es an einem „sofortigen und bedingungslosen Abzug aller russischer Streitkräfte und der gesamten Militärausrüstung“ vom gesamten Gebiet der Ukraine arbeite, teilte das Büro des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag in Brüssel mit. Zuvor hatte Borrells Stellvertreter, Enrique Mora, den chinesischen Sondergesandten für die Ukraine, Li Hui, zu Gesprächen über eine politische Lösung im Ukraine-Konflikt empfangen.

Am Freitag wird Li im Rahmen seiner Europareise zu einem Besuch in Moskau erwartet. In den vergangen Tagen war der Sondergesandte bereits nach Polen, die Ukraine, Frankreich und Deutschland gereist.

Möglichkeiten für „gerechten und dauerhaften Frieden“ in der Ukraine

In dem Gespräch habe Mora mit Li die Möglichkeiten für einen „gerechten und dauerhaften Frieden“ erörtert, hieß es weiter. Der EU-Vertreter habe betont, dass die Ukraine das Recht habe, sich selbst zu verteidigen und dass die EU bereit sei, das Land „langfristig“ zu unterstützen.

Mora und Li hätten vereinbart, „im Austausch zu bleiben“ und weiter auf einen „belastbaren Frieden“ in der Ukraine hinzuarbeiten.

Moskau und Peking unterhalten enge Beziehungen. China bemüht sich nach eigenen Angaben im Ukraine-Konflikt um eine neutrale Position und um eine „politische Lösung“.

Bis heute hat Peking den russischen Angriff auf die Ukraine nicht verurteilt. Im Februar legte China einen Zwölf-Punkte-Plan zur Lösung des Ukraine-Konflikts vor, den westliche Staaten allerdings skeptisch betrachten.