EU einigt sich grundsätzlich auf Visafreiheit für Bürger des Kosovo

Die automatisierte Passkontrolle am Frankfurter Flughafen

Die automatisierte Passkontrolle am Frankfurter Flughafen dpa/Marius Becker

Die EU hat sich grundsätzlich auf eine visafreie Einreise für die Bürger des Kosovo geeinigt. Wie das EU-Parlament und der Europäische Rat am Mittwoch mitteilten, soll es Kosovaren spätestens ab Anfang 2024 möglich sein, sich zweimal pro Jahr 90 Tage lang ohne Visum in den EU-Mitgliedstaaten aufzuhalten.

Der Kosovo ist das einzige der sechs Westbalkan-Länder, das bisher nicht von einer EU-weiten Befreiung von der Visumspflicht profitiert. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat der Kosovo offiziell einen Antrag auf Mitgliedschaft in der EU gestellt. Das entsprechende Dokument unterzeichneten Staatspräsidentin Vjosa Osmani, Ministerpräsident Albin Kurti und Parlamentspräsident Glauk Konjufca in der Hauptstadt Pristina.