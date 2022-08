Laut der EU-Kommission muss auf die Gasumlage für deutsche Kunden eine Mehrwertsteuer erhoben werden. „Es gibt keine Möglichkeit für eine Ausnahme bei dieser Art von Abgabe“, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Zugleich betonte er: „Wir sind in Kontakt mit der deutschen Regierung, um Lösungen zu finden, die den Verbrauchern nutzen und den gleichen Effekt für sie hätten.“

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte bei EU-Finanzkommissar Paolo Gentiloni darum gebeten, den EU-Staaten die Möglichkeit zu geben, auf staatliche Abgaben im Energiebereich für eine Weile keine Mehrwertsteuer zu erheben.

Ab dem 1. Oktober wird die Gasumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde fällig. Für private Verbraucher entstehen dadurch zusätzliche Belastungen in Höhe von mehreren Hundert Euro im Jahr. Laut dem Vergleichsportal Check24 beläuft sich die Zusatzbelastung für eine Familie mit einem jährlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden auf 576 Euro jährlich – ohne Mehrwertsteuer wären es 484 Euro.

Statt Mehrwertsteuer-Ausnahme: Optionen noch unklar

Welche Optionen es statt der Ausnahme von der Mehrwertsteuer gibt und wann die Brüsseler Behörde sich dazu äußern will, war zunächst unklar. Der Sprecher sagte, die EU-Kommission teile den Wunsch Deutschlands, dass die Maßnahme keine unvorhergesehenen Steuereffekte habe. „Das ist ein extrem wichtiger Teil.“ Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuvor angekündigt, Ausgleichsmechanismen schaffen, falls keine Mehrwertsteuer-Ausnahmeregelung möglich sein sollte.

Steuerpolitik ist in der EU überwiegend Sache der Länder, allerdings gelten Rahmenbedingungen, die alle umsetzen müssen. Der reguläre Mehrwertsteuersatz muss mindestens bei 15 Prozent liegen, der ermäßigte bei mindestens 5 Prozent. In Deutschland gilt ein höherer Satz von 19 Prozent und ein ermäßigter von 7 Prozent. Seit Anfang April sind nach den EU-Regeln komplette Mehrwertsteuerbefreiungen nur in bestimmten Bereichen wie Lebensmitteln und anderen Gütern zum Decken der Grundbedürfnisse möglich - nicht aber bei Energie.