Brüssel - Die offizielle Sperrung des Luftraums der EU für Fluggesellschaften aus der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus soll in der Nacht zu Samstag in Kraft treten. Wie Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Brüssel bestätigten, wurde dazu am Vormittag das schriftliche Beschlussverfahren dazu eingeleitet. Es gilt als Formalie und soll am frühen Nachmittag abgeschlossen sein. Die Sperrung, die auch Start- und Landverbote umfasst, soll dann von Mitternacht an gelten.

Damit reagiert die EU darauf, dass belarussische Behörden vor knapp zwei Wochen eine Ryanair-Passagiermaschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Zwischenlandung in Minsk zwangen. Noch auf dem Flughafen wurden der Blogger Roman Protassewitsch und dessen Freundin Sofia Sapega festgenommen, die unter den Passagieren waren. Die EU verurteilte das Vorgehen als Gefährdung der Flugsicherheit und Angriff auf die Pressefreiheit.

Zusätzlich sollen Wirtschaftssanktionen und Strafmaßnahmen gegen Personen und Einrichtungen erlassen werden, die an der Aktion beteiligt waren. Diese Sanktionen erfordern nach Angaben von Diplomaten aber noch etwas Vorbereitung.