EU-Parlament beschließt Verbrenner-Aus: Ab 2035 nur noch CO2-freie Neuwagen Neuwagen, die Treibhausgase ausstoßen, dürfen ab 2035 in der EU nicht mehr zugelassen werden. Die Mitgliedsstaaten müssen die neue Vorgabe allerdings noch billigen. dpa

Ein Auto mit doppeltem Auspuff: Ab 2035 sollen in der EU keine Neuwagen mit Verbrenner-Motor mehr zugelassen werden. Oliver Berg/dpa

Straßburg -Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Pkw mit Verbrenner-Motor mehr zugelassen werden. Das EU-Parlament billigte in Straßburg die neuen CO2-Vorgaben, wonach in der EU ab dem Jahr 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen.