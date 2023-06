Die Europäische Union plant offenbar eine neue Richtlinie, die den Einbau von Öl- und Gasheizungen verbieten und so indirekt den Einbau von Wärmepumpen für neue Gebäude verpflichtend machen würde. Das geht aus einem Bericht der Bild-Zeitung unter Berufung auf einen Entwurf der Europäischen Kommission für eine Novelle der Ökodesign-Richtlinie hervor. Ein Beschluss in den nächsten Monaten ist möglich. Die Regelung würde dem Bericht zufolge ab 2029 gelten.

Wird die Richtlinie so umgesetzt, dürften in Deutschland dann definitiv keine Öl- und Gasheizungen mehr neu eingebaut werden. Denn die geplante Ökodesign-Richtlinie sehe vor, dass eingebaute Heizungen mindestens „115 Prozent Wirkungsgrad“ haben sollten. Nach Ansicht von Experten würde das Gas- und Ölheizungen ausschließen, da diese einen Wirkungsgrad von unter 100 Prozent hätten. Eine offizielle Bestätigung für den Bericht von der Europäischen Kommission liegt derzeit nicht vor.

FDP hält Heizungsplan der EU für einen „Skandal“

Kritik an der mutmaßlich geplanten Ökodesign-Richtlinie kommt von der FDP: Fraktionschef Christian Dürr wird in dem Bericht mit den Worten zitiert: „Das, was da aus Brüssel kommen soll, halte ich für einen Skandal! Frau von der Leyen würde damit alles torpedieren, worum wir uns hier in Deutschland gerade bemühen.“

Die Ampel-Koalition in Berlin berät demnach derzeit, wie neben Wärmepumpen künftig auch Heizungen mit anderen Technologien eingebaut werden können. Die Vorgabe aus Brüssel würde die Verhandlungen zum geplanten Heizungsgesetz des Wirtschaftsministeriums hinfällig machen.

Der Vorstoß der EU kommt mitten in den Verhandlungen der Koalition über das umstrittene Heizungsgesetz. Vor allem die FDP fordert Nachbesserungen. Die Koalition plant zum einen eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes – das sogenannte Heizungsgesetz – sowie eine Reform der kommunalen Wärmeplanung.

Laut Gesetzentwurf sollen Länder und Kommunen in den kommenden Jahren konkrete Pläne vorlegen, wie sie ihre Heizinfrastruktur klimaneutral umbauen wollen. Dies soll Bürgern eine wichtige Orientierung geben, indem sie erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird – oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten. (mit dpa)