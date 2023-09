Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, hat davor gewarnt, dass die Einwanderung zu einer „auflösenden Kraft“ für das Staatenbündnis werden könnte. Einer der Hauptgründe dafür sei, dass einige Mitgliedstaaten einfach „keine Menschen von außerhalb aufnehmen wollen“.

In einem Interview mit dem Guardian, das am Freitag veröffentlicht wurde, wies Borrell auf die zunehmende nationalistische Stimmung in Europa hin und stellte fest, dass „wir uns bis jetzt nicht auf eine gemeinsame Migrationspolitik einigen konnten“.

„Die Migration ist eine größere Kluft für die Europäische Union. Und sie könnte eine auflösende Kraft für die Europäische Union sein“, sagte er und fügte hinzu: „Es gibt einige Mitglieder der Europäischen Union, die nach japanischem Vorbild vorgehen – wir wollen uns nicht vermischen. Wir wollen keine Migranten. Wir wollen keine Menschen von außerhalb aufnehmen. Wir wollen unsere Reinheit.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Borrell: „Wenn wir arbeitsrechtlich überleben wollen, brauchen wir Migranten“

Borrell betonte, dass der Krieg in der Ukraine nicht der Auslöser für die aktuellen Auseinandersetzungen um die Migration sei. „Das Problem ist, dass der Migrationsdruck vor allem aufgrund von Kriegen zugenommen hat – nicht wegen des Krieges gegen die Ukraine ... Es ist der Krieg in Syrien, der Krieg in Libyen, die Militärputsche in der Sahelzone.“ Die Hauptursachen für die Migration in Afrika seien mangelnde Entwicklung, Wirtschaftswachstum und schlechte Regierungsführung, so Borrell.



Allerdings argumentierte Borrell, dass das derzeitige „geringe demografische Wachstum“ Europas bedeute, dass einige Staaten einen Zustrom von Einwanderung benötigten. Da sei ein „Paradoxon“, sagte er. „Wenn wir arbeitsrechtlich überleben wollen, brauchen wir Migranten“, fuhr er fort.