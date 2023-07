Europawahl findet in Deutschland am 9. Juni 2024 statt

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Beschluss gefasst, dass die Europawahl in Deutschland am 9. Juni 2024 stattfinden soll. Die 27 Staaten der Europäischen Union hatten sich im Mai darauf geeinigt, dass die nächste Europawahl im Zeitraum vom 6. bis 9. Juni 2024 stattfindet. Alle fünf Jahre wird das Europäische Parlament gewählt.

Der Wahlzeitraum von Donnerstag bis Sonntag gilt für alle EU-Länder. Damit soll gewährleistet werden, dass die verschiedenen Wahltraditionen beibehalten werden können. In den meisten Mitgliedstaaten wird – wie in Deutschland – an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag gewählt. In den Niederlanden zum Beispiel öffnen die Wahllokale allerdings donnerstags.