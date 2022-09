Sie werden als Verdächtige wegen vorsätzlicher Tötung, Sexualverbrechen, Drogenhandels oder Betruges gesucht. Die Ermittler von Europol fahnden international nach mutmaßlichen Schwerverbrechern und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Europol und das Europäische Netzwerk von Zielfahndungsteams (ENFAS) veröffentlichen für die Fahndung auf ihrer Webseite www.eumostwanted.eu Fotos von den Verdächtigen. Bei einigen winken für Hinweise, die zur Ergreifung führen, Belohnungen. Insgesamt wird nach 46 Frauen und Männern gefahndet, unter ihnen sind auch einige aus dem deutschen Raum.

Als einer der prominentesten Fälle taucht hier der ehemalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek auf. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Das insolvent gegangene Unternehmen steht in Zusammenhang mit einer Bilanzfälschung in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Aktionäre, die an Wirecard beteiligt waren, rutschten in die Pleite. Der Fall Wirecard ist einer der größten Wirtschaftsskandale in der deutschen Geschichte.