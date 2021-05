Rotterdam - Mit Startern aus 26 Ländern hat das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) am Samstagabend begonnen. Zypern eröffnete den Wettbewerb mit dem Latinpop-Song „El Diablo“ von Elena Tsagrinou: Knallige Beats, Glitzerkleid und minimalistische Tanzshow vor Flammenmeer. Ihr Song erinnerte sehr an „Bad Romance“ von Lady Gaga.

AFP/Kenzo Tribouillard Elena Tsagrinou trat für Zypern mit dem Song „El Diablo“ an.

Als Favorit des zum 65. Mal stattfindenden Musikwettbewerbs gilt die italienische Rockband Maneskin, die mit ihrem rockigen Protestsong „Zitti E Buoni“ in den Wettbüros seit Tagen vorn liegt. Dahinter folgen Frankreich und Malta. Auch der Ukraine und der Schweiz werden Außenseiterchancen zugeschrieben.

Deutschland war 2019 Drittletzer

Das Finale wird in der Ahoy Arena in Rotterdam ausgetragen. Zuschauer können den Wettbewerb live im Ersten, im ARD Digitalsender ONE, der Deutschen Welle sowie im Livestream auf eurovision.de verfolgen. Zum 23. Mal kommentiert der ARD-Journalist und Musikexperte Peter Urban (73) für Zuschauer des Ersten das Finale. Das Finale findet mit Zuschauern statt, die niederländische Regierung hatte Ende April grünes Licht gegeben.

Deutschland tritt beim ESC mit Jendrik und der fröhlichen Popnummer „I Don't Feel Hate“ auf Startplatz 15 an. Die Wettbüros sehen ihn am Ende des Teilnehmerfelds. Bei der letzten Austragung des Wettbewerbs im Vor-Corona-Jahr 2019 landete das deutsche Duo S!sters in Tel Aviv auf dem drittletzten Rang. Den Sieg trug damals der Niederländer Duncan Laurence davon. Deutschland hat den ESC bislang zweimal gewonnen: 1982 mit Nicole („Ein bisschen Frieden“) und 2010 mit Lena („Satellite“). In den vergangenen Jahren landete Deutschland meist sehr weit hinten, außer 2018 mit Michael Schulte („You Let Me Walk Alone“) auf Platz vier.

Moderatorin Barbara Schöneberger scherzte in der ARD-Aufwärmshow „Countdown für Rotterdam“ ab 20.15 Uhr: „Ich hab gerade mal die aktuelle Gesetzeslage nochmal für Sie rausgesucht: Also, Sie dürfen im Freien mit sieben Geimpften aus 18 genesenen Haushalten und bis zu 21 getesteten Kindern unter 14 Jahren gucken – bei einer Inzidenz über 150 allerdings nur in Schwarzweiß. Da gehts doch in der Ahoy-Arena in Rotterdam schon ein bisschen unkomplizierter zu. Da sind 3500 Leute am feiern.“

Sieger wird gegen 1 Uhr Sonntagfrüh verkündet

Als Favoriten gelten diesmal die Beiträge von Italien, Frankreich, Malta, der Ukraine und der Schweiz. Das Siegerlied steht nach der traditionell komplizierten Punktevergabe gegen 1 Uhr nachts fest.

Moderiert wird das Finale unter anderem von Jan Smit, den viele als Teil des Schlagertrios Klubbb3 kennen – neben dem Belgier Christoff De Bolle und Florian Silbereisen. Mit ihm moderieren Chantal Janzen, Edsilia Rombley und die Webvideoproduzentin NikkieTutorials. Sie gilt als eine der einflussreichsten Kosmetik-Influencerinnen überhaupt.

Neben den Zuschauern stimmen auch nationale Fachjurys über die Beiträge ab. Für Deutschland sind das diesmal Janin Ullmann, Ivy Quainoo, Matthias Arfmann, Uwe Kanthak und Constantin Zöller.

Nach dem Auftritt aller 26 Acts können die Fernsehzuschauer in Europa per Telefon, SMS und App ihr Votum abgeben, die Fach-Jurys haben bereits am Vorabend Punkte vergeben. Der Sieger wird gegen 1.00 Uhr Sonntagfrüh feststehen. Der ESC ist der weltweit am meisten beachtete Musikwettbewerb.