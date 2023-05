Eurovision Song Contest: Herzogin Kate überrascht mit Klaviergeklimper

Royaler Auftritt beim ESC 2023 in Liverpool: Prinz Williams Gattin, Herzogin Kate, setzte sich persönlich ans Pianoforte und griff in die Tasten. Warum das?

ESC ist ein einfaches Spiel: Zwei Dutzend Länder jagen einen Abend lang dem Sieg nach, und am Ende verlieren immer die Deutschen. Auch der Gewinnersong „Tattoo“ von Loreen klingt in vielerlei Hinsicht wie ihr Gewinnersong von 2012: „Euphoria“. Und nächstes Jahr werden die Schweden die pompöse Show ausrichten, 50 Jahre, nachdem ABBA aus Schweden gewannen. Eurovision Song Contest, same procedure as every year? Für ein wenig Ausbruch aus der ESC-Routine sorgte am Samstagabend allerdings Herzogin Kate: Die Prinzessin von Wales griff eigenhändig ans Pianoforte. Wieso das?

Live vor Ort in Liverpool war Herzogin Kate bei der Gala nicht zugegen; aber in einem Video-Einspieler doch präsent. Darin erklang der ukrainische Gewinnersong des Vorjahrs: „Stefania“ vom Kalush Orchestra – in einer Version mit Kate am Klavier. Zunächst fliegt die Kamera per Drohne dicht an ein Fenster von Schloss Windsor. Dann: Schnitt, wir sind schon drin im prunkvollen Palast.

Die Herzogin scheint sich noch schnell mit jemandem abzustimmen, der knapp außerhalb des Bildes steht. Dann strahlt sie so als stünde gerade das freudigste Ereignis ihres Lebens bevor. Wer genau guckt, erblickt per Spiegel hinten einen Kameramann. Für so ein Hochglanz-Video eigentlich ein Regie-Fauxpas, vielleicht aber auch als Stilmittel der Authentizität exakt so gewollt.

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

Dann: Schwarzblende. Die Herzogin haut Arpeggios in die Tasten zum Gewinnersong, ein bisschen off-beat, neben dem Rhythmus. Klar, das geht besser. Aber auch das charmant: Selbstverständlich ist die Prinzessin von Wales keine Konzertpianistin, aber sie klimpert einfach ganz gerne, wie Sie und ich, bloß dass sie dafür nicht auf ein Casio-Keyboard zurückgreifen muss, da sie zufällig einen stilechten Steinway auf Schloss Windsor rumstehen hat.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Herzogin Kate öffentlich performt: Im Dezember 2021 spielte sie bei einem Weihnachts-Charity-Konzert schon in der Westminster Abbey, nebst Singer-Songwriter Tom Walker, für dessen Song „For Those Who Can’t Be Here“. Ein wehmütiges Lied über diejenigen, die nicht (mehr) zum Feste kommen können. Der Song hätte eigentlich auch zum ESC gepasst; zumal die Russen nur wenige Stunden vor dem ESC Ternopil, die Heimatstadt des ukrainischen Acts Tvorchi, bombardiert haben.