Eva Habermann rät jungen Schauspielern zu Individualität Die 46-Jährige weiß, dass es unmöglich ist, von allen geliebt zu werden. Sie hat eine Empfehlung für jüngere Kollegen. dpa

ARCHIV - Die Schauspielerin Eva Habermann hat Tipps für jüngere Kollegen. Georg Wendt/dpa

Bad Vilbel -Die Schauspielerin und Moderatorin Eva Habermann rät jüngeren Kollegen dazu, sich nicht zu sehr von der Meinung anderer abhängig zu machen. „Es hilft, den Wunsch aufzugeben, dass dich alle lieben“, empfahl die 46-Jährige. Stattdessen: „Seid individuell und authentisch. Versucht niemanden zu kopieren, schaut, was das Besondere an euch ist“, sagte die gebürtige Hamburgerin am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt.