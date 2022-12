Eva Kailis Anwalt beschuldigt EU-Parlamentschefin Metsola

Wegen des Korruptionsskandals hat das EU-Parlament am Dienstag seine bisherige Vizepräsidentin Eva Kaili mit überwältigender Mehrheit abgesetzt. Ermittler fanden bei einer Razzia bei der Politikerin und weiteren Verdächtigen insgesamt mehr als eineinhalb Million Euro in bar. Die derzeit in Untersuchungshaft sitzende Sozialdemokratin aus Griechenland wies den Vorwurf trotz der Beweismittellage zurück, Bestechungsgelder von Katar angenommen zu haben.

„Ein Teil des Geldes, das Sie auf den Fotos gezeigt haben, gehörte Frau Kaili. Aber sie war nicht allein. Ihr Partner war auch da und er wird erklären, wie das Geld dort gefunden wurde“, sagte ihr Anwalt Michalis Dimitrakopoulos in einem Interview mit dem griechischen Fernsehsender Mega.

Er betonte, dass der Gesamtbetrag aus der Beschlagnahmung von Geldern von neun Personen stammt, von denen vier inhaftiert sind, darunter Eva Kaili. „Sie besteht darauf, dass sie weder von Katar noch von irgendjemand anderem in ihrem Leben bestochen wurde“, sagte Dimitrakopoulos.

EU-Parlamentspräsidentin Metsola schickte Kaili nach Katar

Dimitrakopoulos argumentierte, dass Katar keinen Grund habe, Eva Kaili zu bestechen. Der Jurist attackierte stattdessen die EU-Führung: „Als Frau Kaili Katar besuchte, war sie als Vertreterin des Europäischen Parlaments da. Ihre Reden und Interviews während ihres Aufenthalts in Katar wurden nach Rücksprache mit dem Büro der Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola gehalten und diese Behauptung stützt sich auf Dokumente. Frau Metsola schickte sie nach Katar. Und alles, was sie dort sagte, war von Frau Metsola genehmigt worden“, so der Anwalt.

Die 44-jährige Sozialdemokratin war am Freitag wegen des Verdachts der Korruption durch das Fußball-WM-Gastgeberland Katar festgenommen worden und sitzt nun in Brüssel in Untersuchungshaft. Auch ihr im Europaparlament tätiger Lebensgefährte sowie der ehemalige EU-Abgeordnete Pier Antonio Panzeri wurden festgenommen. Nach einer Durchsuchung in der Brüsseler Wohnung Kailis am Freitag wurden am Samstagabend zudem die Privaträume des belgischen Europaabgeordneten Marc Tarabella durchsucht. (mit AFP)