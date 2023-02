Evakuierung des Sperrkreises hat begonnen Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Cottbuser Hauptbahnhof haben die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen mit der Evakuierung des Sperrkreises begonnen. Derzei... dpa

Cottbus -Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe am Cottbuser Hauptbahnhof haben die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen mit der Evakuierung des Sperrkreises begonnen. Derzeit würden dafür die Teams eingeteilt, teilte die Stadt am Morgen über Twitter mit. „Alles läuft nach Plan.“ Rund 3800 Menschen müssen in den nächsten Stunden ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Betroffen von der Evakuierung sind demnach auch die Fröbel-Grundschule und eine Intensivpflegeeinrichtung, die sich im Sperrkreis befinden. Rund 150 Kräfte seien im Einsatz.