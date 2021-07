Rotterdam - Das berühmte Containerschiff „Ever Given“ ist in Rotterdam eingelaufen. „Ein besonderer Moment“, sagt der Chef des Containerhafens, Hans Nagtegaal: „Endlich können wir mit dem Entladen anfangen.“ Nachdem das Schiff nach der sechstägigen Blockade des Suezkanals endlich freigeschleppt werden konnte, beschlagnahmte es die Kanalverwaltung, um über eine Entschädigung zu verhandeln. Anfang Juli wurde eine Einigung mit dem japanischen Schiffseigentümer Shoei Kisen Kaisha erzielt, am 7 Juli konnte das Schiff die Anker lichten.

Das Containerschiff werde noch bis Montag in Rotterdam bleiben, so Nagtegaal. Dann fahre sie nach Felixstowe in Großbritannien, anschließend ins Trockendock im französischen Dünkirchen. Details der Einigung über Entschädigung wurden noch nicht bekanntgegeben, Ägypten hatte zuletzt 550 Millionen Dollar verlangt.

Die „Ever Given“ war am 23 März in einen Sandsturm geraten und auf Grund gelaufen. Das 400 Meter lange Schiff steckte danach quer in dem engen Kanal fest, davor und dahinter stauten sich mehr als 400 Schiffe bis es am 29 März endlich freigeschleppt wurde.