Evolutionsforscher Svante Pääbo erhält Medizin-Nobelpreis Wissenschaftler aus aller Welt sind nunmehr stolze Besitzer von prestigeträchtigen Nobelmedaillen. Darunter ist auch ein Forscher, der in Leipzig arbeitet. dpa

Stockholm -Der in Leipzig arbeitende Evolutionsforscher Svante Pääbo und andere Preisträger sind am Samstag mit den diesjährigen Nobelpreisen ausgezeichnet worden. Auf einer feierlichen Preiszeremonie im Konzerthaus von Stockholm überreichte der schwedische König Carl XVI. Gustaf die begehrten Nobelmedaillen am Samstag an insgesamt elf Geehrte. Die Namen der Preisträger waren von den jeweiligen Vergabe-Institutionen bereits Anfang Oktober verkündet worden.