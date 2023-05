Ex-AfD-Politikerin Frauke Petry wird ihr altes Bett nicht los

Die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry hat vergeblich versucht, ihr Bett zu verkaufen. Das geht aus einem Tweet hervor, den die 48-Jährige am Sonnabend absetzte. Unter der Überschrift: „täglicher Wahnsinn“ schildert sie, dass sie ein altes Bett online inseriert habe. Eine Interessentin habe sich gemeldet und bereits einen Abholtermin ausgemacht. Dann aber dürfte das Geschäft geplatzt sein, nachdem der potentiellen Käuferin klar wurde, um wen es sich bei der Anbieterin handelt. In ihrem Tweet zitiert Petry aus einem Anschreiben: „Wir werden das Bett doch nur holen, wenn Sie uns bestätigen, dass Sie nicht die Abgeordnete der AfD waren.“

In den Kommentaren unter ihrem Tweet finden sich neben zahlreichen Angeboten, das Bett zu erwerben, viel Zuspruch für die Ex-Politikerin, Unverständnis für das Verhalten der Käuferin („Bett ist Bett“), aber auch Kritik an der von Petry vertretenen Politik und die Ansicht, dass sie nun einmal auch persönliche Folgen dafür in Kauf nehmen müsse. „Wie? Das Land schlechter, böser und intoleranter machen hat Folgen für Sie? Menschen erinnern sich daran? Wow“, schreibt ein User in sarkastischem Ton und zitiert den Philosophen Karl Popper: „Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Unduldsamen nicht zu dulden.“

Nutzer unterbreiten Petry Vorschlag: Geschenk für eine Flüchtlingsfamilie

Andere haben satirische Vorschläge, wie Petry der Käuferin antworten könnte, etwa, dass man auch auf dem Fußboden schlafen könne oder, dass sie das Bett nun stattdessen einer netten Flüchtlingsfamilie kostenlos zur Verfügung stellen wolle.

Auch Petry selbst versucht sich an einer Antwort an die ehemalige Kaufinteressentin: „Sehr geehrte Frau xxx, gut, dass Sie nachfragen. Bei solch einer intoleranten Dame wie Ihnen fühlt sich unser Bett sicher nicht wohl. Bitte stellen Sie auch sicher, dass Sie heute früh politisch korrekte Brötchen gefrühstückt haben. Mit freundlichen Grüßen Frauke Petry“

Petry ist im Jahr 2017, einen Tag nach der Bundestagswahl, bei der sie ein Direktmandat erzielt hatte, aus der AfD ausgetreten. Bereits vor der Wahl hatte sie die Gründung einer neuen Partei (Blaue Partei) initiiert. Nachdem die Blaue Partei ihre Auflösung zum Ende des Jahres 2019 beschlossen hatte, kündigte Petry an, sich nach Auslaufen ihres Bundestagsmandats 2021 aus der Politik zurückzuziehen.