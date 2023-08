Der frühere Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani, hat sich am Mittwoch einem Gefängnis in Georgia gestellt, um sich Anklagen im Zusammenhang mit seiner Arbeit als Anwalt von Donald Trump nach der Wahl 2020 zu stellen, wie aus Gefängnisakten hervorgeht.

Giuliani, ein langjähriger Verbündeter von Trump, sieht sich mit 13 Anklagen konfrontiert, die im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen kriminellen Unternehmen stehen, das darauf abzielte, die Wahlergebnisse von Georgia im Jahr 2020 zu kippen und den ehemaligen Präsidenten an der Macht zu halten, nachdem er das Rennen verloren hatte.

Mehrere der Anklagen gegen Giuliani hängen mit einem Plan zusammen, bei dem gefälschte Wähler aus Georgia eingesetzt werden sollten, um das Wahlergebnis zugunsten von Trump zu beeinflussen. „Ich fühle mich sehr, sehr gut dabei, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Rechte aller Amerikaner verteidige, wie ich es so oft als US-Anwalt getan habe“, sagte Giuliani vor seiner Reise nach Georgia gegenüber Reportern. Er soll gegen eine Kaution in Höhe von 150.000 US-Dollar freigelassen werden.

Der frühere US-Präsident Donald Trump wird sich auch nach seiner Anklage im Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung am Donnerstag den Behörden stellen. Trump schrieb am Montagabend (Ortszeit) auf seiner Online-Plattform Truth Social, er werde in Georgias Hauptstadt Atlanta reisen, um von der „linksradikalen“ Staatsanwältin Fani Willis „verhaftet“ zu werden. Die Kaution für den Ex-Präsidenten wurde auf 200.000 Dollar festgesetzt. (mit AFP)