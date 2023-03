Ex-Betreiber der „Paris Bar“ und Künstler Würthle gestorben Der ehemalige Betreiber der legendären Berliner „Paris Bar“ und Künstler Michel Würthle ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie s... dpa

ARCHIV - Gedeckte Tische stehen im Innenraum der "Paris Bar" in Berlin-Charlottenburg. Sven Braun/dpa/Archivbild

Berlin -Der ehemalige Betreiber der legendären Berliner „Paris Bar“ und Künstler Michel Würthle ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie sein Freund und Anwalt Robert Unger am Donnerstag mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.