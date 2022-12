Gauck hält AfD für gefährlicher als Reichsbürger Die Reichsbürger werden nach Ansicht des früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck „niemals in der Lage sein, die Herrschaft an sich zu reißen“. Die Gefahr, die durch die AfD ausgehe, sei größer. dpa

Joachim Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident Deutschlands. dpa/Martin Schutt

Berlin -Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck sieht nach der Großrazzia in der sogenannten Reichsbürger-Szene keine Gefahr für den Staat durch diese Gruppe. „Der Staat selbst wird durch diese Leute nicht gefährdet, die politische Mitte ist stabil. Aber wir wollen auch keinen Staat, der jedem Unfug tatenlos zuschaut“, sagte er im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wer Hass und Feindschaft in die Gesellschaft trage, müsse mit allen Mitteln des Rechtsstaats bekämpft werden. „Vor allen Dingen dürfen wir den teils skurrilen Vertretern einer antidemokratischen Denkweise nicht unsere Angst schenken. Sie werden niemals in der Lage sein, die Herrschaft an sich zu reißen.“