Der FDP-Politiker Martin Bangemann ist tot. Er war von 1984 bis 1988 Bundesminister für Wirtschaft und 1985 bis 1988 Bundesvorsitzender der FDP. Der jetzige FDP-Chef Christian Lindner schrieb auf Twitter: „Er war ein leidenschaftlicher Liberaler, ein Streiter für die Soziale Marktwirtschaft und vor allem ein großer Europäer“.

Er war ein leidenschaftlicher Liberaler, ein Streiter für die Soziale Marktwirtschaft und vor allem ein großer Europäer. Der ehemalige Vorsitzende der @fdp Martin Bangemann ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Wir ehren sein Andenken. CL — Christian Lindner (@c_lindner) June 29, 2022

Auch Michael Theurer, Vorsitzender der FDP in Baden-Württemberg und stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender äußerte sich zum Tod Bangemanns. „Wir trauern um Martin Bangemann - ein leidenschaftlicher Liberaler und großer Europäer. Mit dem Binnenmarkt hat er Geschichte geschrieben,“ so Theurer auf Twitter.

Wir trauern um Martin Bangemann - ein leidenschaftlicher Liberaler und großer Europäer. Mit dem Binnenmarkt hat er Geschichte geschrieben. Er war neben wesentlicher Mitverfasser der Freiburger Thesen (1972). Danke Martin! pic.twitter.com/XFZxlbTImh — Michael Theurer (@EUTheurer) June 29, 2022

Bangemann wurde 1934 in Wanzleben in Sachsen-Anhalt geboren. Seit 1963 war er Mitglied in der FDP. 1969 bis 1974 war er Stellvertretender Vorsitzender und bis 1978 Landesvorsitzender der FDP/DVP in Baden-Württemberg. Er zog 1972 erstmals in den Deutschen Bundestag ein.

Als Bundesminister für Wirtschaft wurde Bangemann 1984 in die von Bundeskanzler Helmut Kohl geführte Bundesregierung berufen. In seiner Amtszeit trieb er vor allem die Liberalisierung der Telefonmärkte in Europa voran und trug damit zum Aufbrechen der bisherigen staatlichen Monopole in diesem Bereich bei.

Der promovierte Jurist bekleidete von 1989 bis 199 das Amt des EU-Kommissars für den Binnenmarkt, Industriepolitik, Informationstechnik und Telekommunikation. Bangemann wurde 87 Jahre alt.