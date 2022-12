Ex-Freundin niedergeschossen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein 71-Jähriger steht in Verdacht seine ehemalige Partnerin auf offener Straße in Schöneberg niedergeschossen zu haben. Er war nach der Tat geflüchtet.

Die Polizei hat nach den Schüssen auf eine 45-jährige Frau in Schöneberg am Montag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann sei laut Polizeiangaben am Freitag in der Wohnung eines Bekannten in Spandau festgenommen werden. Es handelt sich um den Ex-Partner des Opfers. Dem 71-Jährigen wurde noch am selben Abend von einem Richter der bereits erlassene Haftbefehl verkündet. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Auf einer Mittelinsel in der Straße An der Urania soll sich das ehemalige Paar laut Zeugen am Montag zunächst lautstark gestritten haben, teilte die Polizei mit. Kurz darauf schoss der Mann auf seine Ex-Partnerin und flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, wo sie operiert und stationär aufgenommen wurde. Die Polizei hatte die Fahndung nach dem flüchtigen Mann aufgenommen und nach Zeugen gesucht. Seine Identität war bekannt.