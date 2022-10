Ex-Freundin verstümmelt und fast getötet: Lebenslange Haft Zehn Jahre nach einer grausamen Attacke auf seine ehemalige Freundin ist ein 55-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht spr... dpa

Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Berlin -Zehn Jahre nach einer grausamen Attacke auf seine ehemalige Freundin ist ein 55-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den Mann am Freitag des versuchten Mordes in zwei Fällen, der Geiselnahme, Vergewaltigung und schweren Körperverletzung schuldig. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Das Gericht ordnete außerdem eine Sicherungsverwahrung an.