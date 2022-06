Ex-Fußballer Thorsten Legat hat sich beim Training zum „RTL Turmspringen“ so schwer verletzt, dass ihm nun ein Hoden entfernt werden muss. Auch auf die Teilnahme an der Show musste er verzichten, berichtet RTL.

„Ich bin am zweiten Trainingstag in Köln gewesen und habe da meine Choreografie gemacht. Ich habe ein paar Sprünge gemacht vom Drei-Meter-Brett und bin dann so unglücklich aufs Wasser gefallen, dass mein – darf ich das nennen? – Hodensack so angeschwollen ist und das Ei beschädigt ist“, schildert Legat dem Sender den Unfall.

Anfang Juni holte der Privatsender RTL das „Turmspringen“ ins Fernsehen. Die Sendung war vom Moderator Stefan Raab erfunden worden.

Legat: „Ich dachte, mir wächst ein drittes Ei“

Obwohl der Unfall so schwer war, habe er weiter trainiert, trotz Schmerzen, sagt Legat. Erst auf dem Weg nach Hause habe er gemerkt, dass der Unfall doch mehr nach sich zog, als er anfangs vermutet hatte. „Ich dachte, mir wächst ein drittes Ei“, so Legat. Sein Hoden sei „fast so groß wie ein Luftballon“ angeschwollen.

Legat ging zum Urologen. Dabei wurden ein Riss am Hoden, ein Hämatom und eine Blasenentzündung festgestellt. Ihm wurden Antibiotika verschrieben. Doch die Ärztin des Ex-Fußballers befand, dass der Hoden nicht mehr zu retten sei, berichtet nun RTL.

„Den Umständen entsprechend“, antwortet Legat auf die Frage, wie es ihm aktuell gehe. Er sprach davon, dass die Welt ihm auf dem Kopf fallen würde aufgrund der Diagnose, die ihn sehr erschüttert haben soll. Das habe ihn sehr traurig gemacht, räumt er ein. Mittlerweile scheint er sich mit seinem Schicksal jedoch abgefunden zu haben.

Ein kosmetischer Eingriff

„Ja, das Ei wird Mitte August entnommen“, erklärt Legat. „Ich krieg eigentlich nur ein Implantat da rein. Ich habe mich aufklären lassen: Das ist wie so ein Brustimplantat“, fügt er hinzu.

„Die Hodenprothesen sehen aus wie ein Hühnerei in Durchsichtig oder in Plastik-Gelblich“, geht Dr. Marc Weiss vom Urologikum Ludwigshafen im RTL-Gespräch ins Detail. Es handle sich um einen rein kosmetischen Eingriff, denn medizinisch sei er nicht nötig. Auch mit nur einem Hoden wäre Zeugungsfähigkeit gewährleistet.

Dies sei aber für ihn nicht mehr ausschlaggebend, da seine Familienplanung abgeschlossen sei, verrät der 53-jährige Legat. „Machen wir uns nichts vor. Ich habe zwei wunderbare Jungs.“ Dafür hat er trotz seiner folgenschweren Verletzung bereits das nächste sportliche Ziel im Visier: Er will bei einer Promi-Ausgabe von „Ninja Warrior Germany“ beweisen, dass er immer noch sportlich ist.

Thorsten Legat verfolgte von 1986 bis 2001 eine Karriere als Profifußballer. Seither hat er zudem verschiedene Stationen als Trainer absolviert. Vor allem jedoch tut er sich in den vergangenen Jahren als Teilnehmer von Reality-TV-Formaten hervor. 2016 etwa zog er ins Dschungelcamp, wo er am Ende den dritten Platz belegte. Bekannt ist Legat auch dafür, besonders hart im Nehmen zu sein. Sein Ausruf „Kasalla!“ genießt inzwischen Kultstatus.