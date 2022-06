Ein ehemaliger Motorrad-Rocker der Hells Angels muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Der 42-Jährige hatte bei einer Demonstration gegen den harten Lockdown im australischen Melbourne ein Polizeipferd angegriffen. Nach Angaben lokaler Medien habe der Mann „einen schweren Poller auf eine berittene Beamtin geworfen und dabei auch ein Polizeipferd am Kopf getroffen“. Ein Gericht verurteilte den Mann jetzt zu 26 Monaten und 14 Tagen Gefängnis, unter anderem wegen Angriffs auf einen Nothelfer, Tierquälerei sowie fahrlässiger Körperverletzung. Das berichtet der Guardian.

„Ihre Angriffe auf zwei Polizeibeamte und Polizeipferde bei zwei verschiedenen Vorfällen im Abstand von neun Monaten zeigen eine anhaltende Missachtung des Gesetzes und Respektlosigkeit gegenüber denjenigen, die mit der Durchsetzung des Gesetzes beauftragt sind“, tadelte Richter Douglas Trapnell vor dem Bezirksgericht von Victoria den Angeklagten.

Polizisten die Mütze weggenommen

So habe der Ex-Hells-Angel bei der fraglichen Demo zunächst versucht, sich an einer Straßensperre an einem Polizeibeamten vorbeizudrängen. Als dies misslang, habe er sich den Beamten gepackt und ihm seine Polizeimütze weggenommen. Nur einige Minuten später habe er dann mit einer Fahnenstange einem Polizeipferd mehrfach auf den Kopf gehauen. Schließlich wurde er festgenommen.

Nachdem er auf Kaution freigelassen wurde, nahm der Mann im Juli 2021 an einer weiteren Demonstration gegen den Lockdown in Australien teil. Hier schnappte er sich schließlich einen Verkehrspoller und schleuderte ihn auf eine berittene Polizistin. Sowohl die Polizistin als auch das Pferd wurden von dem schweren Metallgegenstand getroffen und verletzt.

Der Richter bezeichnete die Rehabilitationsaussichten des Mannes als „höchst problematisch“, da er bereits in der Vergangenheit „gewalttätige Straftaten“ begangen habe. Er saß demnach bereits wegen Körperverletzung, bewaffnetem Raubüberfall, fahrlässiger Körperverletzung und Waffendelikten im Gefängnis. „Ihre kriminelle Vorgeschichte zeigt, dass Sie (...) eine anhaltende Haltung des Ungehorsams gegenüber dem Gesetz an den Tag gelegt haben“, so der Richter. Der Ex-Hells-Angel muss theoretisch mindestens 20 Monate im Gefängnis sitzen, bevor er unter Umständen auf Bewährung entlassen werden kann. Allerdings werden 326 bereits in Untersuchungshaft verbrachte Tage auf seine Strafe angerechnet.