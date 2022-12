In einem Bericht heißt es, dass Royal Marines Commandos in der Ukraine eingesetzt wurden, um „diskrete Operationen“ zu unterstützen.

Ex-Kommandant der Royal Marines: Briten haben an „hochriskanten“ Missionen in der Ukraine teilgenommen

Sogenannte Royal Marines Commandos (bzw. The Corps of Royal Marines) wurden dieses Jahr laut eines Berichts in der Ukraine eingesetzt, um bei der Evakuierung der britischen Botschaft in Kiew zu helfen und „andere diskrete Operationen“ zu unterstützen, so ein ehemaliger Chef der Marines. Der Text erschien laut der britischen Tageszeitung The Times im Globe and Laurel magazine, das offizielle Journal der Royal Marines.

In einer Geburtstagsnachricht an die Royal Marine Commandos im Globe and Laurel erklärte Generalleutnant Robert Magowan, die britischen Soldaten hätten in der Ukraine „unter hohem politischen und militärischen Risiko“ gedient. „Wir haben bereits gesehen, wie sich das Konzept der neuen Commando Force in dem schrecklichen Konflikt in der Ukraine bewährt hat“, schrieb er.

Der Ukraine-Krieg erfordere den Einsatz modernster Technologien

„Im Januar dieses Jahres rückte die 45 Commando Group kurzfristig aus dem tiefsten dunklen nordnorwegischen Winter aus, um die britische Botschaft in Kiew nach Polen zu evakuieren“, fuhr er fort. Im April kehrten die Einsatzkräfte dann in die Ukraine zurück, um die diplomatische Mission in der Ukraine wieder aufzubauen und wichtiges Personal zu schützen.

„Während beider Phasen unterstützten die Kommandos andere diskrete Operationen in einem äußerst sensiblen Umfeld, mit einem hohen politischen und militärischen Risiko.“ Generalleutnant Magowan wies laut der Times auch darauf hin, dass die Fähigkeit, sich im Kampfgebiet zu bewegen und zu operieren, „stark eingeschränkt“ sei. „Wir erleben dies heute im Donbas und in der Schwarzmeerregion. Es ist eine Umgebung, in der man alles sehen kann, in der es nur wenige Verstecke gibt, in der ein ständiger Kampf um die Vorherrschaft (...) geschieht.“

Der Ukraine-Krieg erfordere den Einsatz modernster Technologien wie Drohnenschwärme, leichtgewichtige Kommunikationsmittel und hochmoderne elektronische Abhörsysteme. Man müsse agil vorgehen, denn niemand könne das Schlachtfeld sicher dominieren, so der Generalleutnant laut der Times.

