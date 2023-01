Ex-Partnerin angeschossen: 57-Jährige in Untersuchungshaft Nach Schüssen auf ihre Ex-Partnerin in Zepernick (Barnim) ist eine 57-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Das Amtsgericht Bernau hab... dpa

Zepernick -Nach Schüssen auf ihre Ex-Partnerin in Zepernick (Barnim) ist eine 57-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Das Amtsgericht Bernau habe den Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen, teilte Staatsanwältin Ricarda Böhme am Dienstag mit. Am Neujahrsmorgen war eine 56-Jährige auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses in Zepernick angeschossen worden. Laut Polizei war gegen 6.10 Uhr die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Die 57-Jährige wurde von der Polizei als Tatverdächtige festgenommen.