Ex-Partnerin zweimal mit Messer attackiert: Anklage

Berlin -Weil sich seine Partnerin von ihm getrennt hat, soll ein 42-Jähriger zweimal in einer Nacht auf die Frau eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Verdeckungsmordes angeklagt, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Die Behörde geht davon aus, dass der Beschuldigte beim zweiten Mal in der Nacht zum 28. August 2022 auf die 40-Jährige einstach, damit sie ihn nicht wegen der ersten Attacke anzeigen kann. Der Obdachlose, der sich nach den Ermittlungen bei der unter anderem bei der Ex-Partnerin als Musiker und Wrestling-Manager ausgegeben hatte, ist in Untersuchungshaft.