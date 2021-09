Minneapolis - Der wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd zu langjähriger Haft verurteilte Ex-Polizist Derek Chauvin hat in einem weiteren Verfahren auf nicht schuldig plädiert. Der 45-Jährige wies am Dienstag vor einem Bundesgericht der Stadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota den Vorwurf zurück, Floyds Bürgerrechte verletzt zu haben. Auch die gemeinsam mit Chauvin angeklagten Ex-Polizisten Alexander Kueng, Thomas Lane und Tou Thao plädierten auf nicht schuldig.

Chauvin war im Juni von einem anderen Gericht in Minneapolis zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden und sitzt derzeit seine Gefängnisstrafe ab. Eine Geschworenen-Jury hatte ihn unter anderem des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen, was in Deutschland in etwa einem Totschlag in einem schweren Fall entspricht.

Parallel zu dem Verfahren auf Ebene des Bundesstaates Minnesota wurde auch ein Verfahren auf Bundesebene eingeleitet. Die Bundesjustiz wirft Chauvin vor, Floyds in der Verfassung verankertes Recht verletzt zu haben, keine „unverhältnismäßige Gewalt durch einen Polizisten“ erleiden zu müssen. Dies könnte zu einem weiteren Prozess führen.

Chauvin hätte auf schuldig plädieren können, um Prozess zu vermeiden

Medien hatten zuvor berichtet, der 45-jährige Chauvin könnte auf schuldig plädieren, um einen neuen Prozess zu vermeiden. Letztlich plädierte er aber auf nicht schuldig.

Der weiße Polizist hatte dem wegen Falschgeldvorwürfen festgenommenen Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Floyds auf einem Handyvideo festgehaltener Tod sorgte international für Empörung und löste über die Grenzen der USA hinaus Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus.

Floyds Klage „I can't breathe“ - „Ich kann nicht atmen“ oder „Ich bekomme keine Luft“ - ging um die Welt und wurde zu einem Motto der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter.

Beteiligten Polizisten wird im März der Prozess gemacht

Den Ex-Polizisten Kueng, Lane und Thao, die an Floyds Festnahme beteiligt waren, soll im März auf Landesebene der Prozess wegen Komplizenschaft gemacht werden. Auch hier läuft das Verfahren parallel zu dem Verfahren der Bundesjustiz.