Ex-Premier Boris Johnson kandidiert doch nicht erneut fürs Amt Johnson bewirbt sich trotz des nötigen Rückhalts aus der konservativen Tory-Fraktion nicht wie erwartet um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss. dpa

Der ehemalige Premierminister von Großbritannien, Boris Johnson. dpa/Daniel Leal

London -Der ehemalige britische Regierungschef Boris Johnson bewirbt sich nicht wie erwartet um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss. Obwohl er die notwendige Unterstützung in der konservativen Tory-Fraktion erreicht hatte, habe er sich dagegen entschieden, teilte der Politiker am Sonntagabend mit. Sowohl die BBC als auch der Sender Sky News berichteten am Wochenende übereinstimmend unter Berufung auf eine Johnson nahestehende Insider-Quelle, dieser habe die Schwelle von 100 Unterstützern zusammen und könne damit antreten.