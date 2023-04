Ex-Serienstar Jasmin Tawil vermisst: Sie wird in Berlin vermutet

Die ehemalige GZSZ-Darstellerin und Musikerin Jasmin Tawil wird vermisst. Eine angebliche Freundin veröffentlichte kürzlich ein emotionales Video in dem sozialen Netzwerk Tiktok und erklärte, dass Tawil seit Wochen verschwunden sei. Die Spur führt dabei in die Straßen Berlins. Auch die Polizei Berlin sucht laut einem Medienbericht offenbar nach ihr, wollte dies allerdings auf Anfrage dieser Zeitung nicht bestätigen. Tawil kam erst vor wenigen Wochen zurück nach Deutschland, weil ihr Visum ausgelaufen war.

„Jasmin, keiner von uns weiß gerade, wo du steckst. Jeder von uns macht sich Sorgen. Es sich jetzt Wochen.“, sagt die Frau mit dem Nutzernamen Fushi in dem dreiminütigen Video.

Wo ist Jasmin Tawil? Freundin sucht nach ihr

Und weiter:„Jasmin, du rennst durch die Straßen Berlins in einer ganz anderen Wahrnehmung als der, die real ist.“ Außerdem erklärte sie, dass der Sohn von Tawil noch Zehntausende Kilometer weit weg – in Costa Rica, Lateinamerika – festsitzen würde. Um nach Hause zu kommen brauche, er seine Mutter.

Sohn von Tawil offenbar noch in Costa Rica

Wer Tawil sehen sollte, sollte das Gespräch mit ihr suchen statt sie aufzunehmen, heißt es in dem Video. Sie würde in Deutschland die Hilfe bekommen, die sie braucht. Es sei nicht Hawaii oder Costa Rica. Mittlerweile hat das Video über 230.000 Ansichten.

In der Vergangenheit geriet Tawil mehrmals wegen ihres turbulenten Lebensstils in die Schlagzeilen. Seit 2021 lebte sie gemeinsam mit ihrem dreijährigen Kind Ocean in Costa Rica. Laut einem Bild-Bericht lebt er dort in einem Kinderheim, wo er sich auch aktuell aufhalten soll. Demnach wurden schon damals Behörden wie das Jugendamt informiert.

Tawil war vor Ort wohl in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden. Nach ihrer Entlassung reiste sie offenbar ohne ihr Kind in die Bundesrepublik ein.

Die Künstlerin war 13 Jahre mit dem Sänger Adel Tawil liiert und mehrere Jahre verheiratet. Das Paar trennte sich 2014.