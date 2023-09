TV-Kritik an Trainer Thomas Reis: Ex-Unioner Timo Baumgartl bekommt diese Strafe

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat seinen Spieler Timo Baumgartl nach der Kritik via TV an Trainer Thomas Reis mit einer Denkpause und Geldstrafe sanktioniert. Der Abwehrspieler muss die am Montag beginnende Trainingswoche mit der U23 verbringen und eine Strafe zahlen. Dies teilte der Club am Sonntag mit. Baumgartl habe gegen interne Verhaltensregeln verstoßen, hieß es weiter.

Baumgartl hat die Konsequenzen akzeptiert. „Was ich mit meinen Aussagen ausgelöst habe, war nicht meine Intention und darf einem Spieler mit meiner Erfahrung nicht passieren. Deshalb habe ich Thomas Reis und André Hechelmann um Entschuldigung gebeten und bin sehr froh, dass sie diese akzeptiert haben. Ich weiß, dass nun ich gefordert bin“, sagte der 27-Jährige.

„Die sportliche Leitung und das Trainer-Team sind jederzeit zu einem konstruktiven und kritischen Dialog mit der Mannschaft bereit, das haben die vergangenen Wochen gezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass dieser intern stattfindet - denn nur dann kann er lösungsorientiert sein“, sagte Schalkes Sportdirektor Andre Hechelmann.