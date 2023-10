Der ehemalige Kongressabgeordnete Justin Amash aus Michigan hat am Freitag bekannt gegeben, dass seine Verwandten unter den Opfern des Angriffs auf die orthodoxe Kirche St. Porphyrius in Gaza waren. Der Versammlungsraum der Kirche wurde bei einem israelischen Luftangriff am Donnerstag erheblich beschädigt.

„Mit großer Trauer habe ich nun die Bestätigung, dass mehrere meiner Verwandten (darunter Viola und Yara, die hier abgebildet sind) in der orthodoxen Kirche St. Porphyrius in Gaza, in der sie Zuflucht gefunden hatten, getötet wurden, als ein Teil des Komplexes durch einen israelischen Luftangriff zerstört wurde“, schrieb der Politiker der Libertarian Party auf dem Kurznachrichtendienst X. „Die palästinensische christliche Gemeinschaft hat so viel ertragen müssen. Unsere Familie leidet sehr. Möge Gott über alle Christen in Gaza wachen – und über alle Israelis und Palästinenser, die leiden, unabhängig von ihrer Religion oder ihrem Glaubensbekenntnis“, so Amash.

I was really worried about this. 😔 With great sadness, I have now confirmed that several of my relatives (including Viola and Yara pictured here) were killed at Saint Porphyrius Orthodox Church in Gaza, where they had been sheltering, when part of the complex was destroyed as… pic.twitter.com/w5k1xEeTgF — Justin Amash (@justinamash) October 20, 2023

Nach Angaben des Innenministeriums der Hamas sind bei dem Angriff auf das Gelände der Kirche mehrere Menschen ums Leben gekommen, die dort Zuflucht vor dem Krieg gesucht hatten.



Das israelische Militär teilte mit, seine Kampfjets hätten am Donnerstagabend eine nahe gelegene Kommandozentrale getroffen, die für Angriffe auf Israel genutzt wurde. „Infolge des IDF-Angriffs wurde eine Mauer einer Kirche in der Gegend beschädigt. Uns liegen Berichte über Verletzte vor. Der Vorfall wird derzeit untersucht“, hieß es in der Mitteilung. „Die IDF kann unmissverständlich erklären, dass die Kirche nicht das Ziel des Angriffs war.“