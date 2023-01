Ex-ZDF-Unterhaltungschef Wolfgang Penk gestorben Es hat hinter den Kulissen die Strippen gezogen und über lange Jahre für das ZDF Shows und Serien produziert. Nun starb Penk mit 84 Jahren. dpa

Mainz -Sein Name ist mit Erfolgen wie „Wetten, dass..?“ und „Die Schwarzwaldklinik“ verbunden: Der frühere ZDF-Unterhaltungschef Wolfgang Penk ist tot. Das teilte der Mainzer Sender am Donnerstag mit. „Wenn das ZDF in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts anerkennend "Unterhaltungsdampfer" genannt wurde, war Wolfgang Penk sicher der Kapitän“, würdigte ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke seine Verdienste. Penk sei am Mittwoch mit 84 Jahren gestorben. Er lebte im niedersächsischen Bad Zwischenahn.