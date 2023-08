Kreuzberg: Exhibitionist entblößt sich vor Kind und attackiert Polizisten

Ein 38-jähriger Mann soll sich am Montagnachmittag in einem Hinterhof in Kreuzberg vor einem Kind entblößt haben. Wie die Polizei berichtete, bemerkte die Mutter des Fünfjährigen den Mann und schrie ihn an, dies sofort zu unterlassen. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin.

Polizisten konnten den Mann jedoch in einem Bus der Linie M29 stellen. Der Tatverdächtige beleidigte die Polizisten mehrfach und weigerte sich, den Bus zu verlassen. Ein Beamter stürzte bei dem Versuch, den Mann ins Freie zu führen und verletzte sich am Knie. Der Verdächtige versuchte weiter, die Einsatzkräfte zu treten.

Schließlich wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.