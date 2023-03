Experte sieht Charles III. in Verbundenheit mit Deutschland Der britische Historiker Neil MacGregor erwartet von König Charles III. einen positiven Wandel der deutsch-britischen Beziehungen. „Er ist der erste wirklich... dpa

Berlin -Der britische Historiker Neil MacGregor erwartet von König Charles III. einen positiven Wandel der deutsch-britischen Beziehungen. „Er ist der erste wirkliche Nachkriegskönig, denn anders als das Leben seiner Mutter hat der Krieg sein Leben nicht geprägt“, sagte MacGregor dem „Stern“ vor Beginn des Staatsbesuchs von Charles am Mittwoch. Die Menschen unter 50 Jahren in Großbritannien und Deutschland seien „sich heute näher als je in den vergangenen über 100 Jahren“. Er hoffe, diese Nähe zeige sich während des Besuchs.