Experten entschärfen zwei Weltkriegsbomben in Oranienburg Experten der Kampfmittelbeseitigung entschärfen am Mittwoch in Oranienburg zwei Weltkriegsbomben. Ab 8.00 Uhr soll ein Sperrkreis in Kraft treten. Laut Stadt... dpa

Oranienburg -Experten der Kampfmittelbeseitigung entschärfen am Mittwoch in Oranienburg zwei Weltkriegsbomben. Ab 8.00 Uhr soll ein Sperrkreis in Kraft treten. Laut Stadt sind rund 2800 Menschen betroffen. Die Fachleute rechneten mit einem längeren Manöver: Die Entschärfung könne möglicherweise bis in den Abend dauern. Die Vorbereitungen waren wegen der Fundorte in großer Tiefe zeitaufwendig und teuer. Die Maßnahme inklusive der Suche kostete nach Angaben der Stadt bislang 3,3 Millionen Euro, weitere Kosten etwa für die Entschärfung selber kämen hinzu. Die Stadt Oranienburg nördlich von Berlin ist wegen starker Bombardierung im Zweiten Weltkrieg besonders mit alten Kampfmitteln belastet.