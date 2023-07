Explosion an Heizkörper Wohnhaus: Niemand verletzt

Berlin -In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg ist es am Freitagabend zu einer Detonation gekommen - nach ersten Erkenntnissen der Polizei wahrscheinlich durch einem Heizkörper im Erdgeschoss. Dabei seien Türen und Lampen bis ins vierte Obergeschoss beschädigt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Anwohner des Hauses an der Brandesstraße hatten einen Knall und Rauch wahrgenommen und gegen 17.30 Uhr die Polizei verständigt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt. Über die Explosion hatte auch die „B.Z.“ berichtet.

