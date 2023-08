Explosion an Tankstelle: Mindestens 35 Tote und über 80 Verletzte in Russland

In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan kamen bei einer Explosion und einem Großbrand in einer Tankstelle über 30 Menschen ums Leben. Nach aktuellen Angaben seien mindestens 35 Menschen bei dem Unfall in einem Vorort der Hauptstadt Machatschkala getötet und 80 weitere verletzt worden, zitierten russische Nachrichtenagenturen das Gesundheitsministerium am Dienstag. Drei Kinder seien demnach untern den Todesopfern.

Nach Angaben des Gouverneurs von Dagestan, Sergej Melikow, war es am Montagabend kurz vor 22 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) zu der Explosion gekommen, gefolgt von einem Großbrand, der sich rasch ausbreitete. Auf einer von der Nachrichtenagentur Ria Nowosti veröffentlichten Videoaufnahme waren Flammen zu sehen, die aus einem Gebäude stiegen, gefolgt von einer gigantischen Explosion. Laut dem Katastrophenschutzministerium breitete sich der anschließende Großbrand auf rund 600 Quadratmetern aus. Inzwischen sei er wieder gelöscht.

Explosion an Tankstelle: Putin spricht Angehörigen sein Beileid aus

Rund 260 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, bis der Großbrand wieder gelöscht war. Gouverneur Melikow lobte die Arbeit der Brandbekämpfer. Ohne ihren „heldenhaften Einsatz“, wäre die Zahl der Opfer noch höher gewesen.

Die Regierung von Dagestan rief für Dienstag einen Tag der Trauer aus. Die Fahnen vor allen öffentlichen Gebäuden würden auf Halbmast gesetzt, alle Unterhaltungsprogramme im Fernsehen und in kulturellen Einrichtungen sollten gestrichen werden, sagte Melikow. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Todesopfer sein Beileid aus. Laut dem Kreml wünschte er den Verletzten zudem eine rasche Genesung. Sein belarussischer Verbündeter Lukaschenko schloss sich demnach den Beileidsbekundungen an.

Am Montagabend kamen zudem bei einer anderen Explosion auf einem Ölfeld in Zentralrussland laut offiziellen Angaben zwei Menschen ums Leben. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, meldete die Agentur Interfax am Montagabend unter Berufung auf die Regierung des autonomen Kreises der Chanten und Mansen, der östlich des Uralgebirges liegt. Auf rund Hundert Quadratmetern sei auf dem Ölfeld Talinskoje ein Brand ausgebrochen, hieß es. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar.