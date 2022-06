Bei einer Explosion auf einem Sportboot auf der Kleinen Müritz sind am Sonntag zwei Menschen lebensbedrohlich und ein weiterer schwer verletzt worden. Sie erlitten Verbrennungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Berlin und Lübeck geflogen, wie die Polizei mitteilte. Die Opfer stammen aus dem Bundesland Brandenburg. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge handelt es sich um eine Familie (Eltern und Sohn) aus Herzsprung.

Das Boot hatte zum Zeitpunkt des Unglücks kurz vor Mittag zwischen den Orten Rechlin und Vipperow nahe der Insel Burgwall geankert. Lebensbedrohlich verletzt sind den Angaben zufolge eine 59 Jahre alte Frau und ein 39-jähriger Mann. Ein 60-Jähriger erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verbrennungen. Sie seien von Feuerwehrleuten und dem Hafenmeister von Vipperow mit Booten gerettet und an Land gebracht worden.

Was die Explosion ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Polizei und Feuerwehr waren mit einer Vielzahl an Rettungskräften vor Ort. Das stark beschädigte Sportboot wurde gelöscht und in einen Hafen geschleppt. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei und ein Brandursachenermittler untersuchen den Fall.