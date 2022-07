Ein Mehrfamilienhaus in Hemer (Nordrhein-Westfalen) ist am Freitagabend nach einer Explosion eingestürzt. Dabei seien drei Menschen schwer und mehrere leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend auf Anfrage.

Die Ursache der Explosion sei noch unklar. Ob Menschen vermisst werden, sei ebenfalls noch unklar. Die umstehenden Häuser würden derzeit evakuiert. Die Feuerwehr sei vor Ort im Rettungseinsatz.

Zeugenaussagen zufolge hatte sich die Explosion gegen 19 Uhr im Stadtteil Westing ereignet. Die Mauern des Hauses seien eingestürzt.