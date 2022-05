Bei einer Explosion in einem Chemieunternehmen in Österreich ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Nach einem zweiten Arbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Lagerhalle in Krems aufhielt, wurde am Donnerstagnachmittag gesucht. „Das halbe Gebäude wurde weggerissen“, sagte Feuerwehrkommandant Martin Boyer. Chemikalien seien nicht ausgetreten.

Ein weiterer Mann und eine Frau erlitten leichte Verletzungen. Laut dem betroffenen Unternehmen passierte die Explosion, während in der Halle Abbrucharbeiten durchgeführt wurden. Von den Betriebsanlagen gehe keine weitere Gefahr aus.