Explosion in Hamburger Männerwohnheim - Mann in Lebensgefahr Etliche Fenster gingen zu Bruch, und die Fassade hat sich durch die Druckwelle verformt. Ein Schwerverletzter wird in einer Spezialklinik behandelt. dpa

Die Fassade des Männerwohnheims hat sich durch die Druckwelle verformt. Jonas Walzberg/dpa

Hamburg -Bei einer Explosion in einem Wohnheim für Bedürftige in Hamburg-Stellingen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall am Donnerstagabend ereignete sich im ersten Stock des fünfgeschossigen Gebäudes, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. „Im Inneren sind deutliche Spuren einer massiven Explosion erkennbar“, sagte der Einsatzleiter. Auf den Gängen lägen Trümmerberge.