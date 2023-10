Zwei Männer haben in der Nacht zu Freitag eine Blitzersäule in Berlin-Wilmersdorf gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sollen zwei Unbekannte gegen 1.20 Uhr an einer Blitzeranlage am Kurfürstendamm hantiert haben. Kurz darauf soll es der Polizei zufolge zu einer Explosion gekommen sein.

Die beiden Tatverdächtigen sollen daraufhin in Richtung Cicerostraße geflüchtet sein. Noch bis zu 60 Meter vom Standort der Blitzersäule entfernt wurden Teile der zerstörten Anlage gefunden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch weitere Beschädigungen sind derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen.