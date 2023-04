Explosion mit 15 Verletzten - Tatverdächtiger in U-Haft Schon einen Tag nach der Explosion in Eschweiler ist ein Tatverdächtiger ermittelt. Der 21-Jährige sitzt in U-Haft. Ihm werden versuchter Mord und Brandstift... dpa

Nach der schweren Explosion in Eschweiler hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Thomas Banneyer/dpa

Eschweiler -Wegen der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Eschweiler sitzt ein tatverdächtiger Mann nun in Untersuchungshaft. Dem 21 Jahre alten Deutschen werden unter anderem versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 15 Fällen und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Samstag mitteilte. Über Motive und Hintergründe machten die Ermittler keine Angaben.