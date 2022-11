Explosion: Polizei stellt sich auf lange Ermittlungen ein Nach der mutmaßlichen Explosion eines Wohnhauses im uckermärkischen Mescherin stellt sich die Polizei auf langwierige Ermittlungen ein. Die Identität einer g... dpa

Mescherin (dpa/bb) -Nach der mutmaßlichen Explosion eines Wohnhauses im uckermärkischen Mescherin stellt sich die Polizei auf langwierige Ermittlungen ein. Die Identität einer getöteten Person, die am Freitag in den Trümmern des komplett zerstörten Einfamilienhauses gefunden worden war, sei nur mit einer DNA-Untersuchung möglich, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Montag. Es gebe nur Anhaltspunkte, dass es sich bei der verkohlten Leiche um den 65-jährigen Bewohner des Hauses handeln könnte.